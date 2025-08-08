A tűzoltók érkeztek
2 órája
Élettelenül találtak rá egy emberre a zalai településen
Pénteken délelőtt történt az eset. Nem adott magáról életjelet egy ember Alsópáhokon, egy Hévízi úti ingatlanban. A keszthelyi hivatásos tűzoltók bejutottak a házba, ahol megtalálták az élettelen tulajdonost, akit átadtak a mentőknek - tájékoztatott a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
Ezt ne hagyja ki!Tűzoltók segítettek
5 órája
Napok óta nem adott életjelet az idős ember a zalai városban
