Az egész társasházban kimutatták a szén-monoxidot Zalaegerszegen!

Életet mentett a szén-monoxid-érzékelő egy társasház egyik lakásában Zalaegerszegen, a Göcseji Pataki Ferenc utcában, vasárnap este 9 óra tájban. A város hivatásos tűzoltói méréseket végeztek, amelyek igazolták a mérgező gáz jelenlétét. A raj a gyűjtőkéménybe bekötött további lakásokat is ellenőrizte, és mindenhol ki tudták mutatni a szén-monoxidot. A tűzoltók a helyszínt átadták a gázszolgáltató szakemberének.