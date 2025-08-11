augusztus 11., hétfő

Mérgező gáz

42 perce

Az egész társasházban kimutatták a szén-monoxidot Zalaegerszegen!

Életet mentett a szén-monoxid-érzékelő egy társasház egyik lakásában Zalaegerszegen, a Göcseji Pataki Ferenc utcában, vasárnap este 9 óra tájban. A város hivatásos tűzoltói méréseket végeztek, amelyek igazolták a mérgező gáz jelenlétét. A raj a gyűjtőkéménybe bekötött további lakásokat is ellenőrizte, és mindenhol ki tudták mutatni a szén-monoxidot. A tűzoltók a helyszínt átadták a gázszolgáltató szakemberének.    

 

