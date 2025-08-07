Ütközés
1 órája
Éjszakai baleset az M7-es zalai szakaszán
Forrás: Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Szerdán késő este betonpillérnek hajtott egy személygépkocsi az M7-es autópálya lehajtójánál, Becsehely térségében. A letenyei hivatásos és önkéntes tűzoltók áramtalanították a járművet, amelyben csak a sofőr utazott - tájékoztatott a katasztrófavédelem.
