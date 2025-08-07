augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

20°
+26
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ütközés

1 órája

Éjszakai baleset az M7-es zalai szakaszán

Címkék#baleset#m7#autópálya

Korosa Titanilla
Éjszakai baleset az M7-es zalai szakaszán

Késő este történt baleset az M7-es zalai szakaszán

Forrás: Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Szerdán késő este betonpillérnek hajtott egy személygépkocsi az M7-es autópálya lehajtójánál, Becsehely térségében. A letenyei hivatásos és önkéntes tűzoltók áramtalanították a járművet, amelyben csak a sofőr utazott - tájékoztatott a katasztrófavédelem

Betonpillérnek hajtott az autós
Forrás: Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu