Baleset

1 órája

Kitört egy autó kereke Nagykanizsánál az M7-esen, forgalomkorlátozás a helyszínen

Címkék#defekt#baleset#m7

Az érintett szakasz Budapest felé vezető oldalán forgalomkorlátozásra kell számítani.

Zaol.hu

Defektet kapott és a szalagkorlátnak ütközött egy autó az M7-es autópálya 212-es kilométerénél, a Budapest felé vezető oldalon, Nagykanizsánál. A baleset következtében a jármű kereke kitört. A nagykanizsai hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani - írja a Katasztrófavédelem.

 

 

