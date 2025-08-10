Baleset
1 órája
Kitört egy autó kereke Nagykanizsánál az M7-esen, forgalomkorlátozás a helyszínen
Az érintett szakasz Budapest felé vezető oldalán forgalomkorlátozásra kell számítani.
Defektet kapott és a szalagkorlátnak ütközött egy autó az M7-es autópálya 212-es kilométerénél, a Budapest felé vezető oldalon, Nagykanizsánál. A baleset következtében a jármű kereke kitört. A nagykanizsai hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani - írja a Katasztrófavédelem.
Tegnap, 10:43
Súlyos baleset Dél-Zalában, tűzoltók szabadítottak ki egy embert az autóroncsból (frissítve, helyszíni fotók)
