Ez pont nem a tűzoltók feladata, de megmondják, ki segíthet

Közleményben tájékoztatja a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a lakosságot, hogy darázsirtás és a méhbefogás nem a katasztrófavédelem feladata.

Darázsirtás és méhbefogás esetén ne a tűzoltókat hívja, hanem forduljon szakemberhez

A darazsak eltávolítása és a méhek befogása ezzel foglalkozó szakemberek feladata – írják. - Az ilyen helyzeteket darázsirtással foglalkozó szakemberek, valamint az erre vállalkozó méhészek tudják szakszerűen megoldani.

Hozzáteszik, hogy előfordult, hogy óvodák, iskolák, egészségügyi intézmények esetében a tűzoltók segítséget nyújtottak a fészkek eltávolításában, de általában a helyszínen lévő olyan szakembernek segít a kiérkező egység, aki szakszerűen eltávolítja a darazsakat, méheket. Ugyanakkor fontos tisztázni, hogy a magánszemélyek számára ezt a feladatot csak szakemberek végzik, akiknek elérhetősége az interneten pár kattintás alatt megtalálható.

Az ilyen helyzeteket darázsirtással foglalkozó szakemberek, valamint az erre vállalkozó méhészek tudják szakszerűen megoldani. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület a honlapján feltüntette azokat a személyeket, akik ilyen helyzetben segíteni tudnak!

Ne végezzük házilag az irtást, mert nagy baj is lehet

A katasztrófavédelem közleményéből az is kiderül, hogy az elmúlt években több alkalommal előfordult Zala vármegyében, hogy házilag készített füstölővel igyekeztek az ingatlantulajdonosok darazsakat irtani, ám ebből végül ingatlantűz keletkezett. Az idei évben hasonló jellegű riasztása még nem volt a vármegyei lánglovagoknak.

Éppen ezért a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felhívja a lakosság figyelmét: amennyiben ingatlanjaikban darázsfészket találnak, minden esetben forduljanak szakemberhez, s ne maguk próbálják eltávolítani a darazsakat. A házilag végzett műveletek ugyanis jelentős veszélyforrásnak számítanak, hiszen amellett, hogy komolyabb tűzesetet is kreálhatnak, még az egészséget is kockára teszik az ilyen beavatkozások. Ha valaki allergiás a rovarcsípésre, akkor mindig legyen nála az orvos által felírt gyógyszer vagy injekció, és ha csípést szenved, akkor azonnal kérjen segítséget. A rovarok csípése fájdalmat, érzékenység esetén komolyabb szövődményeket is okozhat.