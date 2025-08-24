Nem mutatott érzelmeket a csecsemőgyilkossággal gyanúsított anya, így sétált be a bíróságra (fotó)

A csecsemőgyilkossággal gyanúsított fiatal nő rezzenéstelen arccal érkezett a bíróságra. Az újságírók hiába próbálták kérdezni, egyetlen kérdésre sem válaszolt, és a legapróbb jeleit sem mutatta a megbánásnak. A teol.hu úgy tudja, a kihallgatások során több, egymásnak ellentmondó vallomást adott.

Dr. Kovács Ildikó, a Szekszárdi Törvényszék szóvivője közölte: akár életfogytiglani szabadságvesztéssel is büntethető a bűncselekmény, amellyel a fiatal anyát gyanúsítják,. Mint mondta, az előzetes letartóztatást a szökés kockázata is indokolta. Viktória nem tudta elfogadni a döntést, és azonnal fellebbezést jelentett be. A fiatal nőt ettől függetlenül a kalocsai börtönbe szállították.

Dr. Molnár Péter, a gyanúsított ügyvédje a teol.hu-nak elmondta, álláspontja szerint nem elég megalapozottak a védence ellen felhozott bizonyítékok, így szerinte a letartóztatás sem indokolt.

