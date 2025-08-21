Csecsemőgyilkosság! A gyanú szerint megölték a kéthetes babát, a rendőrség nagy erőkkel nyomoz

Mint azt mi is megírtuk, szerdán indított körözést egy kéthetes kisfiú eltűnése miatt a Paksi Rendőrkapitányság. A csecsemő keresését nagy erőkkel kezdték meg, végül a gyermek holttestét Nagydorog határában meg is találták a délutáni órákban. A kisfiú halálát idegenkezűség okozta az elsődleges orvosi vélemény alapján – tájékoztatott a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

További részletek a teol.hu oldalán.