Na így néz ki egy banki csaló, a rendőrség már keresi

A police.hu szerint, csalást követett el egy férfi augusztus 19-én, amikor telefonon hívta fel az eljárás sértettjét. Banki ügyintézőnek adta ki magát és meggyőzte az áldozatát, hogy veszélyben van a pénze, mert fel akarja valaki törni a bankszámláját. Később ismét felhívta, ekkor rendőrnek mondta magát, és meggyőzte a sértettet, hogy vegye fel a pénzét a számlájáról majd a váci vasútállomáson adja át azt egy személynek. A sértett így is tett, így mintegy 6 millió forint kára keletkezett.

Glaser Károly Andrást csalás miatt körözik Fotó: police.hu

Csalás: Glaser Károly András kapcsolatba hozható a bűncselekménnyel

A rendelkezésre álló adatok alapján a bűncselekmény elkövetésével kapcsolatba hozható a képen látható férfi, Glaser Károly András, akivel szemben elfogatóparancs van érvényben.

A Váci Rendőrkapitányság nyomozói kérik, hogy aki a férfi tartózkodási helyével vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban érdemleges információval rendelkezik, hívja a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-1-236-2894 telefonszámon, illetve tegyen bejelentést a 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, vagy a 112 központi segélyhívó számon.