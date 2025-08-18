Megölte az édesanyját, majd öngyilkosságot követett el egy férfi a Dunántúlon

A rendőrségre augusztus 17-én délután érkezett bejelentés arról, hogy egy gárdonyi lakóházban holtan találtak egy idős asszonyt, akinek halálát idegenkezűség okozta. A nyomozás során eddig rendelkezésre álló adatok szerint a bűncselekmény elkövetését az elhunyt fia egy hozzátartozónak küldött üzenetben elismerte, majd ezt követően öngyilkosságot követett el.