Megölte az édesanyját, majd öngyilkosságot követett el egy férfi a Dunántúlon
Emberölés büntette miatt indított nyomozást a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság – számolt be hétfőn reggel a police.hu oldal.
A rendőrség nagy erőkkel vizsgálja, mi történt pontosan
A rendőrségre augusztus 17-én délután érkezett bejelentés arról, hogy egy gárdonyi lakóházban holtan találtak egy idős asszonyt, akinek halálát idegenkezűség okozta. A nyomozás során eddig rendelkezésre álló adatok szerint a bűncselekmény elkövetését az elhunyt fia egy hozzátartozónak küldött üzenetben elismerte, majd ezt követően öngyilkosságot követett el.
