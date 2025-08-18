augusztus 18., hétfő

Családi tragédia

1 órája

Megölte az édesanyját, majd öngyilkosságot követett el egy férfi a Dunántúlon

Emberölés büntette miatt indított nyomozást a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság – számolt be hétfőn reggel a police.hu oldal.

Gyuricza Ferenc
Megölte az édesanyját, majd öngyilkosságot követett el egy férfi a Dunántúlon

A rendőrség nagy erőkkel vizsgálja, mi történt pontosan

Forrás: ZH archívum

A rendőrségre augusztus 17-én délután érkezett bejelentés arról, hogy egy gárdonyi lakóházban holtan találtak egy idős asszonyt, akinek halálát idegenkezűség okozta. A nyomozás során eddig rendelkezésre álló adatok szerint a bűncselekmény elkövetését az elhunyt fia egy hozzátartozónak küldött üzenetben elismerte, majd ezt követően öngyilkosságot követett el.

 

