Lefoglalták a cigarettát

1 órája

Gyerek is utazott a csempészautóban, de az M7-esen Supra elkapta a sofőrt, a bírság brutális!

A NAV Bevetési Igazgatósága szolgálatában álló cigarettakereső kutya buktatta le azt a csempészt, aki 803 doboz bolgár cigarettát rejtett el az autóban. Az M7-es autópályán történt az elfogás, amelyről a NAV tájékoztatta szerkesztőségünket.

Zaol.hu
Fotó: NAV

A Seat sofőrje három felnőtt és egy négyéves gyerek társaságában utazott, amikor megállították a pénzügyőrök.  A felnőttek tagadták, hogy jövedéki terméket szállítanának, azonban ami ez után következett, arra nem számítottak. A NAV szolgálatában álló Supra, a cigarettakereső kutya azonban mindent kiszimatolt: a csomagtérből, a tetőkárpit mögül, a padlószőnyeg alól, a pótkerékből és az oldalsó kárpitokból összesen 803 doboz bolgár zárjegyes cigaretta került elő.

cigarettakereső kutya
Cigarettakereső kutya buktatta le a csemépészt Fotó: NAV

A cigarettakereső kutya megtalálta, jött is a büntetés

A sofőr végül beismerte, hogy a dohánytermékeket ő rejtette el. Az egyenruhások a 1,4 millió forint értékű cigarettát lefoglalták. Az ügyben jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény miatt indult eljárás. 

Fotó: NAV

A sikertelen próbálkozónak közel 3 millió forint bírsággal kell számolnia.

 

 

