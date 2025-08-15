2 órája
Gyerek is utazott a csempészautóban, de az M7-esen Supra elkapta a sofőrt, a bírság brutális!
A NAV Bevetési Igazgatósága szolgálatában álló cigarettakereső kutya buktatta le azt a csempészt, aki 803 doboz bolgár cigarettát rejtett el az autóban. Az M7-es autópályán történt az elfogás, amelyről a NAV tájékoztatta szerkesztőségünket.
Fotó: NAV
A Seat sofőrje három felnőtt és egy négyéves gyerek társaságában utazott, amikor megállították a pénzügyőrök. A felnőttek tagadták, hogy jövedéki terméket szállítanának, azonban ami ez után következett, arra nem számítottak. A NAV szolgálatában álló Supra, a cigarettakereső kutya azonban mindent kiszimatolt: a csomagtérből, a tetőkárpit mögül, a padlószőnyeg alól, a pótkerékből és az oldalsó kárpitokból összesen 803 doboz bolgár zárjegyes cigaretta került elő.
A cigarettakereső kutya megtalálta, jött is a büntetés
A sofőr végül beismerte, hogy a dohánytermékeket ő rejtette el. Az egyenruhások a 1,4 millió forint értékű cigarettát lefoglalták. Az ügyben jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény miatt indult eljárás.
A sikertelen próbálkozónak közel 3 millió forint bírsággal kell számolnia.
