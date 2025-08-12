Cigarettagyártó gépet vitt a kamion, a lebukás után folytatódott a biznisz

A pénzügyi nyomozók a NAV Bevetési Igazgatóságával együttműködve májusban ellenőriztek egy kamiont, amelynek rakteréből egy komplett cigarettagyártó gépsor került elő. A sofőr a gépsor eredetét, felhasználási helyét hitelt érdemlően nem tudta igazolni, ezért a nyomozók a gépet lefoglalták. Az ügyben kért szaktanácsadói vélemény szerint a közel 200.000 euró értékű gépsor termelési kapacitása percenként 2 500 szál cigaretta legyártására alkalmas.

Fotó: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Pár hónappal később a gépsort szállító kamion ismét feltűnt az autópályán, egy másik teherautóval haladt konvojban, s a pénzügyőrök ismét ellenőrzés alá vontak. Az egyik kamiont a korábbi lefoglalást elszenvedő sofőr testvére vezette, a kamionok rakterének tartalma nem okozott meglepetést: az egyikben 12. 960. 000 darab cigaretta füstszűrő, a másikban pedig 26 raklap cigaretta gyártásához használatos papír lapult. A cigarettagyártáshoz szánt alapanyagokat a nyomozók lefoglalták.

A kamion a tiltott áruval. Fotó: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

A tettenérést követően a testvérpárt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Bűnügyi Igazgatóság nyomozói jövedékkel visszaélés elősegítése bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki.