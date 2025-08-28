augusztus 28., csütörtök

Ha épp jön vissza a nyaralásról...

1 órája

Brutális tömegbaleset az autópályán: 16 kilométeres dugó alakult ki

Címkék#HAK#autópálya#tömegbaleset

A tűzoltók és a rendőrök a helyszínen biztosítják a balesetet, az elsődleges információk szerint a forgalom nehezen halad.

Zaol.hu

Súlyos, több járművet érintő baleset történt az A1-es autópályán, a Donja Zdenčina csomópontnál, Zágráb irányába – számolt be róla a Večernji List. Egy szemtanú által készített felvételen látható, hogy az egyik autó teljesen a tetejére borult, míg több másik egymás után ütközött. A rendőrök és a tűzoltók jelenleg is a helyszínen dolgoznak, a forgalom pedig jelentősen akadályozott, lassan halad.

Aki most közeledik haza a nyaralásból hazánk felé, az mindenképpen készüljön a dugóra!

Forrás: Vecernji List

Egy olvasója a lapnak arról számolt be, hogy Jastrebarsko közelében már több mint egy órája alig halad a kocsisor. „Öt kilométer per órával araszolunk, hatalmas dugó alakult ki. Sokan a leállósávban próbálnak előrébb jutni” – mondta.

A Horvát Autóklub (HAK) tájékoztatása szerint a Donja Zdenčina csomópontnál, Zágráb felé a forgalom jelenleg csak egy sávon haladhat, 40 km/órás sebességkorlátozás mellett. A torlódás körülbelül 16 kilométer hosszú, ezért a közlekedőket fokozott óvatosságra kérik.

 

