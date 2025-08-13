Bozótvágó késsel fenyegette meg a feleségét egy férfi, letartóztatták

Augusztus 10-én éjszaka, szóváltást követően a férfi egy bozótvágó késsel fenyegette meg a feleségét, és ennek nyomatékot adva több széket összevágott. Ezután a nő beült az autóba a gyermekeivel, és megpróbált elmenekülni. Erre a férfi dühében betörte az autó hátsó szélvédőjét, többször megütötte a feleségét, miközben a késsel szúró mozdulatokat tett felé - írja a police.hu.

A rendőrök a helyszínen elfogták a férfit, majd előállították. A nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki, és kezdeményezték a letartóztatását.