A Balcsinál ma nem csak a napsütés miatt volt meleg a helyzet – Kábelt fektettek, bombát találtak

Egy második világháborús repeszbomba került elő kábelfektetési munkálatok közben a Balatonfőkajárnál található Balaton Park Circuit versenypályánál, a boxutca közelében. Mindezt az MH 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred adta hírül Facebook-oldalán. Judák István törzsőrmester, a helyszínre érkező járőr parancsnoka megállapította, hogy egy második világháborús szovjet AO-25SzL típusú repeszbomba került elő 1-1,5 méter mélyről. A bomba biztosított gyújtószerkezettel rendelkezett, így a katonák elszállították a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére későbbi megsemmisítés céljából.