Körzetük a Balaton-part, jelenlétük folyamatos! Bátran szólítsák meg őket
A turisztikai szezon ideje alatt találkozhatnak az egyenruhásokkal Zala vármegye Balaton-parti településein. A biciklis rendőrök feladata a nyári szezonban a közbiztonság fenntartása és a balesetek megelőzése.
Biciklis rendőrök teljesítenek járőrszolgálatot a Balaton-parton
A Balaton-parti településeken jelentősen megnő a forgalom a nyári szezonban, sokan érkeznek a Balaton zalai részére is nyaralni. Az idegenforgalmi idényben a Keszthelyi Rendőrkapitányság biciklis rendőrei hatékony járőregységként vesznek részt a lakosság jó biztonságérzetének megtartásában elsősorban a Balaton-parti településeken és a strandok közelében - írja a police.hu.
Biciklis rendőrök a biztonságért a Balaton-parti településeken
Az itt élő és nyaraló vendégek körében hasznosnak bizonyuló járőrszolgálati forma lehetővé teszi a folyamatos jelenlétet a zsúfoltabb, vagy nehezen megközelíthető helyeken is. A kerékpáros rendőrök fő feladata a közbiztonság fenntartása és a balesetek megelőzése. Igazoltatnak, kiszűrik a gyanúsan viselkedőket, tartják a kapcsolatot a bűnmegelőzési irodában dolgozó diákokkal, és információkkal segítik a turistákat. A járókelők, közlekedők könnyedén meg tudják őket szólítani, így közvetlenebb kapcsolatba kerülhetnek az állampolgárokkal.