Körzetük a Balaton-part, jelenlétük folyamatos! Bátran szólítsák meg őket

A Balaton-parti településeken jelentősen megnő a forgalom a nyári szezonban, sokan érkeznek a Balaton zalai részére is nyaralni. Az idegenforgalmi idényben a Keszthelyi Rendőrkapitányság biciklis rendőrei hatékony járőregységként vesznek részt a lakosság jó biztonságérzetének megtartásában elsősorban a Balaton-parti településeken és a strandok közelében - írja a police.hu.

A biciklis rendőröket könnyen meg is szólíthatják a járókelők

Biciklis rendőrök a biztonságért a Balaton-parti településeken

Az itt élő és nyaraló vendégek körében hasznosnak bizonyuló járőrszolgálati forma lehetővé teszi a folyamatos jelenlétet a zsúfoltabb, vagy nehezen megközelíthető helyeken is. A kerékpáros rendőrök fő feladata a közbiztonság fenntartása és a balesetek megelőzése. Igazoltatnak, kiszűrik a gyanúsan viselkedőket, tartják a kapcsolatot a bűnmegelőzési irodában dolgozó diákokkal, és információkkal segítik a turistákat. A járókelők, közlekedők könnyedén meg tudják őket szólítani, így közvetlenebb kapcsolatba kerülhetnek az állampolgárokkal.