Belerohant a motor hátulról a személyautóba – súlyos baleset a dunántúli gyorsforgalmi úton 

Hátulról belerohant egy személykocsiba egy motorkerékpár a 84-es főút 126-127-es kilométere között. Az M85–84-es főút csomópontjánál történt balesethez a soproni hivatásos tűzoltók vonultak. A helyszínre mentő is érkezett. A karambol miatt az érintett útszakaszt egy időre lezárták, jelezte a katasztrófavédelem.