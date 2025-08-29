augusztus 29., péntek

BeatrixErna névnap

29°
+34
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Garázdaság

1 órája

Fegyverrel kisétált az utca közepére és belelőtt a levegőbe az ittas férfi – vádemelésig jutott az ügy

Címkék#lőfegyver#vádlott#riadalom#konfliktus

Nem kis riadalmat okozott egy férfi Lentiben. Belelőtt a levegőbe éles lőfegyverre, s ezzel okozott riadalmat egy szórakozóhelynél.

Korosa Titanilla

Belelőtt a levegőbe egy férfi Lentiben, méghozzá ittasan, egy szóváltás után. Az esettel kapcsolatban dr. Németh Eszter, a Zala Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője adott tájékoztatást.

belelőtt a levegőbe
Belelőtt a levegőbe, ezzel riadalmat okozott. Vádat emeltek a férfi ellen
Forrás:  ZH

Eszerint a 36 éves zalaegerszegi férfi 2025. május 10.-ről 11.-ére virradó éjszaka ittasan szórakozott egy Lentiben tartott nyilvános zenés rendezvényen. A vádlott a pultnál illetlenül viselkedett egy nővel, aki később barátai társaságában kérdőre vonta a vádlottat a szórakozóhely teraszán. Ekkor a férfi és két barátja, valamint a nő és barátja között szóváltás, majd lökdösődés alakult ki.

Belelőtt a levegőbe egy férfi Lentiben

A konfliktus hatása alatt álló, ingerült vádlott a közelben parkoló személygépkocsijához sietett, és abból kivette, majd tűzkész állapotba helyezte az engedéllyel tartott vadászlőfegyverét. Kisétált az utca közepére, ahol a szórakozóhely teraszán tartózkodók számára is közvetlenül érzékelhetően a fegyvert az ég felé tartva a levegőbe lőtt, majd beült a gépkocsijába és távozott a helyszínről.

Szerencsére senki sem szenvedett sérülést, azonban a vádlott cselekménye a szórakozóhely előtt tartózkodókban nagyfokú riadalmat és megbotránkozást váltott ki.

Lefoglalták a fegyvereit

Ezek után a Zalaegerszegi Rendőrkapitányság a férfi fegyvertartási engedélyét visszavonta, valamint az összes vadászlőfegyverét és lőszerét lefoglalta.

A férfivel szemben a Lenti Járási Ügyészség garázdaság bűntette miatt emelt vádat.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu