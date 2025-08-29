1 órája
Fegyverrel kisétált az utca közepére és belelőtt a levegőbe az ittas férfi – vádemelésig jutott az ügy
Nem kis riadalmat okozott egy férfi Lentiben. Belelőtt a levegőbe éles lőfegyverre, s ezzel okozott riadalmat egy szórakozóhelynél.
Belelőtt a levegőbe egy férfi Lentiben, méghozzá ittasan, egy szóváltás után. Az esettel kapcsolatban dr. Németh Eszter, a Zala Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője adott tájékoztatást.
Eszerint a 36 éves zalaegerszegi férfi 2025. május 10.-ről 11.-ére virradó éjszaka ittasan szórakozott egy Lentiben tartott nyilvános zenés rendezvényen. A vádlott a pultnál illetlenül viselkedett egy nővel, aki később barátai társaságában kérdőre vonta a vádlottat a szórakozóhely teraszán. Ekkor a férfi és két barátja, valamint a nő és barátja között szóváltás, majd lökdösődés alakult ki.
A konfliktus hatása alatt álló, ingerült vádlott a közelben parkoló személygépkocsijához sietett, és abból kivette, majd tűzkész állapotba helyezte az engedéllyel tartott vadászlőfegyverét. Kisétált az utca közepére, ahol – a szórakozóhely teraszán tartózkodók számára is közvetlenül érzékelhetően – a fegyvert az ég felé tartva a levegőbe lőtt, majd beült a gépkocsijába és távozott a helyszínről.
Szerencsére senki sem szenvedett sérülést, azonban a vádlott cselekménye a szórakozóhely előtt tartózkodókban nagyfokú riadalmat és megbotránkozást váltott ki.
Lefoglalták a fegyvereit
Ezek után a Zalaegerszegi Rendőrkapitányság a férfi fegyvertartási engedélyét visszavonta, valamint az összes vadászlőfegyverét és lőszerét lefoglalta.
A férfivel szemben a Lenti Járási Ügyészség garázdaság bűntette miatt emelt vádat.