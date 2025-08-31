augusztus 31., vasárnap

Tűzoltói segítségnyújtás

1 órája

Viharban, sárban rekedt turistákat mentettek a zalai rengetegben

Címkék#tűzoltók#segítségnyújtás#mentőakció#önkéntes tűzoltóság#eltévedt

A dél-zalai térség egyik legnagyobb összefüggő erdőségében tévedt el szombat este két turista, akik Nagykanizsáról kerékpárral szerettek volna Bázakerettyére eljutni. Sötétedés előtt, elakadva a sárban kértek segítséget, mentésükre pedig a Bázakerettyei Tűzoltó és Speciális Mentő Egyesület tagjai reagáltak.

Gyuricza Ferenc

Minderről az a szálláshely posztolt a közösségi médiában, ahol a két turista szobát foglalt magának, majd írásukat a civil szervezet elnöke, Hajdár László is megosztotta. A beszámoló szerint miután a Bázakerettyei Tűzoltó és Speciális Mentő Egyesület megkapta a riasztást, két terepjáróval és egy tűzoltóautóval indultak az Obornak és Oltárc között eltévedt turisták felkutatására. A helyzetet nehezítette, erdei  terepen, szakadó esőben, felázott sáros talajon kellett felkutatniuk a két bajba jutott személyt. A GPS koordináták alapján a terepjárókkal 500 méterre tudták őket megközelíteni, onnan gyalogosan kutatták fel őket.

A Bázakerettyei Tűzoltó és Speciális Mentő Egyesület által felkutatott turisták a szálláshelyük előtt, már biztonságban
A Bázakerettyei Tűzoltó és Speciális Mentő Egyesület által felkutatott turisták a szálláshelyük előtt, már biztonságban Forrás: Bonne Chance Hotel

Szerencsésen zárult a mentőakció

A mentőakció szerencsés véget ért, a bázakerettyei önkéntes tűzoltók nemcsak a két eltévedt személyt találták meg, de a kerékpárjaikat is ki tudták hozni az erdőből. A kétkerekű járműveket annyira belepte a sár, hogy azokkal gyakorlatilag már nem lehetett közlekedni. A tűzoltók a bicikliket lemosták, a turistákat pedig elszállították a szálláshelyükre.

Vasárnap reggel is volt dolga a Bázakerettyei Tűzoltó és Speciális Mentő Egyesület tagjainak

Hajdár László arról is beszámolt, hogy a a Bázakerettyei Tűzoltó és Speciális Mentő Egyesület vasárnap reggel is kapott riasztást, ezúttal a Valkonyára vezető bekötő útra dőlt, s így forgalmi akadályt képező fát kellett motoros láncfűrész és kézi szerszámok segítségével eltávolítaniuk. Ebben a műveletben a letenyei hivatásos tűzoltókkal együttműködve vettek részt. 

Vasárnap reggel egy dőlt fa eltakarításában működtek közre a Bázakerettyei Tűzoltó és Speciális Mentő Egyesület tagjai
Vasárnap reggel egy dőlt fa eltakarításában működtek közre a Bázakerettyei Tűzoltó és Speciális Mentő Egyesület tagjai
Forrás: Bázakerettyei Tűzoltó és Speciális Mentő Egyesület

 

