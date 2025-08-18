Bántalmazta feleségét a zalai férfi, a rendőrök léptek közbe

Az esetről a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai hétfőn számoltak be a police.hu oldalon. Mint írták: a 45 éves agresszív zalakomári férfi a szóváltást és szidalmazást követően fizikailag is bántalmazta a néhány hónapos gyermeküket kezében tartó feleségét, aki súlyos sérülést szenvedett. Az asszony emiatt a közelben lakó ismerőséhez menekült, onnét kért rendőri segítséget. A nagykanizsai rendőrkapitányság nyomozói súlyos testi sértés bűntett miatt hallgatták ki a bántalmazót.