Távolságtartást rendeltek el

26 perce

Bántalmazta feleségét a zalai férfi, a rendőrök léptek közbe

Agresszíven lépett fel egy 45 éves zalakomári férfi vasárnap reggel a feleségével szemben, ezért az asszony rendőri segítséget kért. A nagykanizsai rendőrkapitányság nyomozói ideiglenes megelőző távoltartásról határoztak.

Gyuricza Ferenc

Az esetről a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai hétfőn számoltak be a police.hu oldalon. Mint írták: a 45 éves agresszív zalakomári férfi a szóváltást és szidalmazást követően fizikailag is bántalmazta a néhány hónapos gyermeküket kezében tartó feleségét, aki súlyos sérülést szenvedett. Az asszony emiatt a közelben lakó ismerőséhez menekült, onnét kért rendőri segítséget. A nagykanizsai rendőrkapitányság nyomozói súlyos testi sértés bűntett miatt hallgatták ki a bántalmazót. 

 

