augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

35°
+36
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Letartóztatták a tettest

38 perce

Bezárták és bántalmazták társai a fiatal lányt, elképzelhetetlen borzalmakat terveztek vele

Címkék#rendőrség#testi sértés#bántalmazás

Megalázták, megverték és fel is akarták gyújtani a fiatal lányt, akit egy napon keresztül bezárva tartottak társai. Egy 16 éves lányt tartóztatott le a rendőrség.

Zaol.hu

A veol.hu a nyomzóhatóság közlése alapján azt írja, a sértett lakásotthonban élt, ahonnan 2024. július 22-én szökésben volt és az éjszakai órákban négy másik, szintén lakásotthonból szökött fiatalkorú társával csavargott Veszprémben. Az éjszaka folyamán a négy társa, három fiú és egy lány, folyamatosan megalázó módon bánt vele, emiatt otthagyta őket. A többiek felmentek a gyanúsított édesanyjának veszprémi lakásába és kora reggel telefonon odahívták a sértettet is, aki a kérésnek eleget tett. A lakásban válogatott módon sanyargatták, megalázó feladatokat kellett végrehajtania, megverték, felgyújtással fenyegették.

A megdöbbentő részletekről a veol.hu-n olvashat!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu