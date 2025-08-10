Bezárták és bántalmazták társai a fiatal lányt, elképzelhetetlen borzalmakat terveztek vele

A veol.hu a nyomzóhatóság közlése alapján azt írja, a sértett lakásotthonban élt, ahonnan 2024. július 22-én szökésben volt és az éjszakai órákban négy másik, szintén lakásotthonból szökött fiatalkorú társával csavargott Veszprémben. Az éjszaka folyamán a négy társa, három fiú és egy lány, folyamatosan megalázó módon bánt vele, emiatt otthagyta őket. A többiek felmentek a gyanúsított édesanyjának veszprémi lakásába és kora reggel telefonon odahívták a sértettet is, aki a kérésnek eleget tett. A lakásban válogatott módon sanyargatták, megalázó feladatokat kellett végrehajtania, megverték, felgyújtással fenyegették.

