Utolérte
1 órája
Baleset történt az M7-esen, tűzoltókra is szükség volt
Utoléréses balesetet szenvedett két személykocsi az M7-es sztráda 36-os kilométerénél, a Budapest felé vezető oldalon. A két kocsiban összesen hárman utaztak. A székesfehérvári hivatásos tűzoltók végezték a műszaki mentést, jelezte a katasztrófavédelem.
3 órája
Halálos baleset Zalatárnoknál – kerékpárját toló gyalogost gázolt el a figyelmetlen sofőr
