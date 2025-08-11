Utolérte
33 perce
Baleset történt az M7-esen, tűzoltókra is szükség volt
Utoléréses balesetet szenvedett két személykocsi az M7-es sztráda 36-os kilométerénél, a Budapest felé vezető oldalon. A két kocsiban összesen hárman utaztak. A székesfehérvári hivatásos tűzoltók végezték a műszaki mentést, jelezte a katasztrófavédelem.
