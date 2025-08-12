augusztus 12., kedd

Három személygépkocsi és egy motorkerékpár ütközött

55 perce

Négyes karambol a dunántúli úton, teljes az útzár, mentőhelikopter is érkezett 

Címkék#karambol#baleset#motorkerékpár#útzár

Összeütközött három személygépkocsi és egy motorkerékpár a 7217-es út Veszprém és Szentkirályszabadja közötti szakaszán, a 2. kilométernél.

Zaol.hu
Négyes karambol a dunántúli úton, teljes az útzár, mentőhelikopter is érkezett 

A helyszínre mentőhelikopter is érkezett

Forrás: Országos Mentőszolgálat/Facebook

Fotó: Illusztráció

A műszaki mentést végző veszprémi hivatásos tűzoltók megszüntetik a forgalmi akadályt. Mentőhelikopter is érkezett a baleset helyszínére, ahol teljes szélességében lezárták az utat - írja a katasztrófavédelem.

 

