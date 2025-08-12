Három személygépkocsi és egy motorkerékpár ütközött
1 órája
Négyes karambol a dunántúli úton, teljes az útzár, mentőhelikopter is érkezett
Összeütközött három személygépkocsi és egy motorkerékpár a 7217-es út Veszprém és Szentkirályszabadja közötti szakaszán, a 2. kilométernél.
A helyszínre mentőhelikopter is érkezett
Forrás: Országos Mentőszolgálat/Facebook
Fotó: Illusztráció
A műszaki mentést végző veszprémi hivatásos tűzoltók megszüntetik a forgalmi akadályt. Mentőhelikopter is érkezett a baleset helyszínére, ahol teljes szélességében lezárták az utat - írja a katasztrófavédelem.
