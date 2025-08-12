augusztus 12., kedd

1 órája

Brutális fotók érkeztek az autópálya-balesetről: felborult a kamion, homokkal borította be az utat

Címkék#defekt#m5#baleset

Valószínűleg defektet kapott az a homokot szállító kamion, amely az M5-ösön átborult a szalagkorláton, rakományát pedig az úttestre zúdította. Társportálunk, a Baon képgalériát és videót is közölt a baleset helyszínéről.

Zaol.hu

Mint arról a baon.hu beszámolt, drámai percek zajlottak kedden délelőtt az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán, Kiskunfélegyháza térségében. Egy homokot szállító teherautó eddig tisztázatlan körülmények között a belső szalagkorlátnak csapódott, majd oldalára borult a 108-as és 109-es kilométer között, az 5302-es útra vezető lehajtónál. A balesethez mentőhelikoptert is riasztottak. 

A balesetet valószínűleg defekt okozhatta
Fotó: Pozsgai Ákos

További fotók és videó, valamint a baleset részletei a baon.hu-n.

 

