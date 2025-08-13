augusztus 13., szerda

Statisztika

2 órája

Ki nem találnád: ekkor történik a legtöbb baleset a magyar utakon! Hónapra, napra, órára tudjuk...

Címkék#KSH#2024#baleset

Adatokat tett közzé a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) arról, hogy Magyarországon 2024-ben mennyi személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt. Arról is készült kimutatás, hogy a hét melyik napja a legveszélyesebb.

Szabó Judit
Ki nem találnád: ekkor történik a legtöbb baleset a magyar utakon! Hónapra, napra, órára tudjuk...

Az elmúlt években folyamatosan nőtt a balesetek száma

Fotó: Szakony Attila

2024-ben Magyarországon 14 687 személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset volt, írta a KSH a honlapján az Országos Rendőr-főkapitányság adatai alapján. A statisztikából az is kiderül, hogy a Covid óta folyamatosan nő a balesetek száma.

  • A legtöbb baleset péntekenként, a legkevesebb vasárnaponként történik. 
  • A hétköznapokon a reggel 7–8 óra közötti, valamint a délután 16–17 óra közötti periódus számít kockázatosnak. 
  • Az év legveszélyesebb hónapja a július.

A 2024-ben történt 14 687 balesetből 844-et okoztak ittasan. Ez a szám 2018 óta évről évre folyamatosan csökkent, a visszaesés 2023-ról 2024-re 19% volt, köszönhetően a hatásos rendőri intézkedéseknek, írta a statisztikai hivatal. Az ittasan okozott balesetek száma a hétvégéken és a nyári hónapokban megemelkedik. 

 

