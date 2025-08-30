1 órája
Súlyos baleset! Kisteherautó és személyautó ütközött, feszítővágóval szabadították ki a kocsi utasait
Súlyos baleset történt a zalai megyehatár közelében, Tapolca és Zalahaláp között: öszeütközött egy kisteherautó és egy személyautó a 7317-es úton, írja a veol.hu.
Mentőhelikopter is érkezett a helyszínre
Forrás: ZH archívum
A helyszínre a badacsonytomaji hivatásos, a tapolcai önkormányzati, valamint a Zalahaláp-Sáska Községek Önkéntes Tűzoltó Egyesületének egységei vonultak ki, adja hírül a katasztrófavédelem.
A rajok feszítővágó segítségével két embert kiszabadítottak és kiemeltek a személyautóból, majd átadták a mentőknek. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták, írja a veol.hu.
Nemrégiben Zalában történt egy hasonlóan súlyos baleset: motorkerékpárossal ütközött össze egy személyautó Keszthelyen. A helyszínre szintén riasztottak mentőhelikopter.
