Súlyos baleset! Kisteherautó és személyautó ütközött, feszítővágóval szabadították ki a kocsi utasait

A helyszínre a badacsonytomaji hivatásos, a tapolcai önkormányzati, valamint a Zalahaláp-Sáska Községek Önkéntes Tűzoltó Egyesületének egységei vonultak ki, adja hírül a katasztrófavédelem.

A rajok feszítővágó segítségével két embert kiszabadítottak és kiemeltek a személyautóból, majd átadták a mentőknek. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták, írja a veol.hu.

Nemrégiben Zalában történt egy hasonlóan súlyos baleset: motorkerékpárossal ütközött össze egy személyautó Keszthelyen. A helyszínre szintén riasztottak mentőhelikopter.