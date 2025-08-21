Két személygépkocsi ütközött az M7-es autópályán! Az egyik sávot lezárták a forgalom elől!

Baleset történt csütörtök késő délelőtt az M7-es autópályán, a főváros közelében. Információink szerint két személygépkocsi ütközött, egy magyar rendszámú Audi szaladt bele az előtte haladó Toyotába. A baleset utáni helyszínelés miatt az érintett szakaszon a belső sávot lezárták a forgalom elől.