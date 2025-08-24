augusztus 24., vasárnap

Közlekedési baleset

40 perce

Felborult egy személygépkocsi Zalában

Gyuricza Ferenc

Felborult egy személygépkocsi szombat éjszaka a 7343-as úton, Várvölgy külterületén. A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószolgálatának tájékoztatója szerint a keszthelyi hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépjárművet, amelyben csak a sofőr utazott.

 

