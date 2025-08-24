Közlekedési baleset
40 perce
Felborult egy személygépkocsi Zalában
Felborult egy személygépkocsi szombat éjszaka a 7343-as úton, Várvölgy külterületén. A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószolgálatának tájékoztatója szerint a keszthelyi hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépjárművet, amelyben csak a sofőr utazott.
