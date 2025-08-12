augusztus 12., kedd

Torlódás lehet

36 perce

Baleset a dunántúli autópálya mellett: kamion és személyautó ütközött 

Címkék#kamion#m1#Bicske#baleset

Egymásnak ütközött egy rakomány nélküli kamion és egy személyautó Bicske közelében, az M1-es autópályát és az 1-es főutat összekötő úton.

Zaol.hu
Baleset a dunántúli autópálya mellett: kamion és személyautó ütközött 

Kamion és személyautó ütközött. Képünk illusztráció

Fotó: Andrey Mihaylov

A járművekben egy-egy ember utazott, mindketten ki tudtak szállni. A műszaki mentéshez a bicskei önkormányzati tűzoltókat riasztották, amelynek helyszínén forgalomkorlátozás lehet, jelezte a katasztrófavédelem.

 

 

