Torlódás lehet
36 perce
Baleset a dunántúli autópálya mellett: kamion és személyautó ütközött
Egymásnak ütközött egy rakomány nélküli kamion és egy személyautó Bicske közelében, az M1-es autópályát és az 1-es főutat összekötő úton.
Kamion és személyautó ütközött. Képünk illusztráció
Fotó: Andrey Mihaylov
A járművekben egy-egy ember utazott, mindketten ki tudtak szállni. A műszaki mentéshez a bicskei önkormányzati tűzoltókat riasztották, amelynek helyszínén forgalomkorlátozás lehet, jelezte a katasztrófavédelem.
