Durva a délelőtt az utakon: a 8-ason is karambol történt

Összeütközött két gépkocsi Jánosháza mellett, a 8-as főúton, a vasúti átjárónál. A település önkéntes tűzoltói áramtalanították a járműveket, amelyekben összesen négyen utaztak. A balesethez a sárvári hivatásos tűzoltók, valamint a társhatóságok is kiérkeztek – közölte a katasztrófavédelem.