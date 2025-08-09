Baleset
1 órája
Durva a délelőtt az utakon: a 8-ason is karambol történt
Összeütközött két gépkocsi Jánosháza mellett, a 8-as főúton, a vasúti átjárónál. A település önkéntes tűzoltói áramtalanították a járműveket, amelyekben összesen négyen utaztak. A balesethez a sárvári hivatásos tűzoltók, valamint a társhatóságok is kiérkeztek – közölte a katasztrófavédelem.
