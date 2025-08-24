augusztus 24., vasárnap

Baleset

2 órája

Két autó ütközött Zalában a 75-ös főúton, félpályán halad a forgalom

Címkék#75-ös főút#két autó ütközött#katasztrófavédelem

Zaol.hu

Összeütközött két személyautó a 75-ös főúton, Alsópáhok közelében. A műszaki mentést végző keszthelyi hivatásos tűzoltók áramtalanítják a járműveket, amelyekben összesen hárman utaztak. Ők ki tudtak szállni. Az érintett útszakaszon, rendőri irányítás mellett, félpályán halad a forgalom – közölte a katasztrófavédelem.

 

 

