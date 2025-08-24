Baleset
2 órája
Két autó ütközött Zalában a 75-ös főúton, félpályán halad a forgalom
Összeütközött két személyautó a 75-ös főúton, Alsópáhok közelében. A műszaki mentést végző keszthelyi hivatásos tűzoltók áramtalanítják a járműveket, amelyekben összesen hárman utaztak. Ők ki tudtak szállni. Az érintett útszakaszon, rendőri irányítás mellett, félpályán halad a forgalom – közölte a katasztrófavédelem.
Ezt ne hagyja ki!Lassan halad a forgalom
1 órája
Újabb karambol az M7-esen, négy autó ütközött a Balatonnál
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre