Két autó ütközött Zalában a 75-ös főúton, félpályán halad a forgalom

Összeütközött két személyautó a 75-ös főúton, Alsópáhok közelében. A műszaki mentést végző keszthelyi hivatásos tűzoltók áramtalanítják a járműveket, amelyekben összesen hárman utaztak. Ők ki tudtak szállni. Az érintett útszakaszon, rendőri irányítás mellett, félpályán halad a forgalom – közölte a katasztrófavédelem.