Szerencsétlenség
55 perce
Nem tudta kikerülni a fát ez az autós a Balaton-parti városban
Fának ütközött egy autó Siófokon péntek éjjel.
A KATVÉD tájékoztatása szerint, fának ütközött egy gépkocsi Siófokon, az Akácfa utca és a Tulipán utca sarkán. A járműben csak a vezetője utazott, akit a siófoki hivatásos tűzoltók emeltek ki. A balesethez a mentők is kiérkeztek.
