Szerencsétlenség

51 perce

Nem tudta kikerülni a fát ez az autós a Balaton-parti városban

Fának ütközött egy autó Siófokon péntek éjjel.

Zaol.hu

A KATVÉD tájékoztatása szerint, fának ütközött egy gépkocsi Siófokon, az Akácfa utca és a Tulipán utca sarkán. A járműben csak a vezetője utazott, akit a siófoki hivatásos tűzoltók emeltek ki. A balesethez a mentők is kiérkeztek.

 

