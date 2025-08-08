Bajba került egy 15 éves szörfös lány a Balatonban – a vízirendőrökre volt szükség

A héten többen kerültek bajba a Balatonban, a vízirendőrök segítségére volt szükségük. Az erős szélben két SUP-os és három szörfös, köztük egy 15 éves fiatal lány sodródott el messze a parttól, egyikük II. fokú viharjelzés idején - írja a sonline.hu, ahol bővebben olvashat a történtekről.

A hét első három napján öt embert mentettek ki a Balatonból

Fotó: MW

