Bajba került egy 15 éves szörfös lány a Balatonban – a vízirendőrökre volt szükség
A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság munkatársai a hét első három napján öt embert mentettek ki a tóból, írja társlapunk, a sonline.
A héten többen kerültek bajba a Balatonban, a vízirendőrök segítségére volt szükségük. Az erős szélben két SUP-os és három szörfös, köztük egy 15 éves fiatal lány sodródott el messze a parttól, egyikük II. fokú viharjelzés idején - írja a sonline.hu, ahol bővebben olvashat a történtekről.
A viharos Balaton veszélyeiről, valamint a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság tanácsairól a sonline.hu-n olvashat.
2025.08.06. 15:40
Orkán erejű szél az Adrián, idehaza hőhullám, bezzeg Ausztráliában hógolyóznak a kenguruk! (videó)
