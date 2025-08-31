augusztus 31., vasárnap

Állatkínzás!

1 órája

Az állatvédők szerint példátlan kegyetlenség történt

Címkék#MezőMancsok Állatvédő Egyesület#lótetem#állattetem

Még a sokat látott állatvédőket is megviselte az a látvány, amivel Mezőkovácsháza közelében, egy út széli szemétlerakó környékén szembesültek. Egy bolhás, éhes, szomjas tacskóért indultak, de lótetemet és egyéb állati maradványokat találtak. A BEOL cikkét csak erős idegzetűeknek ajánljuk.

Zaol.hu
Az állatvédők szerint példátlan kegyetlenség történt

Forrás: beol.hu

Megrázó képsorok jelentek meg a MezőMancsok Állatvédő Egyesület oldalán, akikhez szerda este érkezett a jelzés, a Battonyai úton, a 67-es majortól alig 1 kilométerre egy kis tacskó kóborol. A helyszínen brutális látvány fogadta az állatvédőket, rongyok, gyógyszerek, edények, elhullott kisebb állattetemek is hevernek ott.

A MezőMancsok vezetője a beol-nak elárulta, a helyszínen azt az információt kapták az állatorvosoktól, akár 2 hónapos is lehet az elpusztult, kikötözött lótetem. Azt csak feltételezni lehet, a nyári forróságban mennyit szenvedett a patás...

További részletek és képek a beol.hu oldalán.

 

