Az állatvédők szerint példátlan kegyetlenség történt

Megrázó képsorok jelentek meg a MezőMancsok Állatvédő Egyesület oldalán, akikhez szerda este érkezett a jelzés, a Battonyai úton, a 67-es majortól alig 1 kilométerre egy kis tacskó kóborol. A helyszínen brutális látvány fogadta az állatvédőket, rongyok, gyógyszerek, edények, elhullott kisebb állattetemek is hevernek ott.

A MezőMancsok vezetője a beol-nak elárulta, a helyszínen azt az információt kapták az állatorvosoktól, akár 2 hónapos is lehet az elpusztult, kikötözött lótetem. Azt csak feltételezni lehet, a nyári forróságban mennyit szenvedett a patás...

További részletek és képek a beol.hu oldalán.