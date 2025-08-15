augusztus 15., péntek

Semmi nem maradt belőle

1 órája

Hatalmas lángokkal égett – gyerekek is utaztak a buszban, amely kigyulladt az M7-es autópályán (megrázó videó)

Zaol.hu

A katasztrófavédelem videós Facebook-bejegyzése szerint menet közben gyulladt ki egy autóbusz tegnap, a kora esti órákban az M0-ás autóút és az M7-es autópálya találkozásánál. Mire a tűzoltók a helyszínre érkeztek, az autóbusz már teljes egészében égett. A törökbálinti, az érdi hivatásos és a budaörsi önkéntes tűzoltók több vízsugárral eloltották a lángokat, visszahűtötték a felhevült fém alkatrészeket, majd átvizsgálták a kiégett járművet.

A buszon tizenöt felnőtt és kilenc gyermek utazott, akik időben, sérülések nélkül elhagyták az égő járművet. A videót a Törökbálint Őrs készítette.

Az eddig tisztázatlan körülményekből keletkezett tűzesetről Somogy vármegyei testvérportálunk is beszámolt, cikkük egy további videóval itt tekinthető meg.

 

 

