Teljesen leégett egy autó közvetlenül a megyehatárnál, a sümegi tűzoltókra volt szükség 

Teljes terjedelmében égett a jármű, és mintegy kétszáz négyzetméteren a körülötte lévő aljnövényzet is kigyulladt. A sümegi önkormányzati tűzoltók megakadályozták a tűz továbbterjedését, eloltották a lángokat, és lehűtik a felforrósodott járművet, jelezte a katasztrófavédelem.