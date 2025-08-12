augusztus 12., kedd

Tűz

1 órája

Teljesen leégett egy autó közvetlenül a megyehatárnál, a sümegi tűzoltókra volt szükség 

Címkék#tűz#autótűz#Gógánfa

Kigyulladt egy személyautó a Veszprém vármegyei Gógánfa határában.

Zaol.hu
Nemcsak az autó, hanem a növényzet is égett. Képünk illusztráció.

Forrás: Shutterstock

Teljes terjedelmében égett a jármű, és mintegy kétszáz négyzetméteren a körülötte lévő aljnövényzet is kigyulladt. A sümegi önkormányzati tűzoltók megakadályozták a tűz továbbterjedését, eloltották a lángokat, és lehűtik a felforrósodott járművet, jelezte a katasztrófavédelem.

 

 

