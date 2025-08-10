Baleset történt a 86-oson, félpályás forgalomkorlátozásra készüljön, aki erre jár 

Letért az útról és árokba hajtott egy személyautó a 86-os főút 44-es és 45-ös kilométere közötti szakaszán, Nádasd külterületén. A körmendi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet. A társhatóságok is a helyszínre érkeztek. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom - írja a KATVÉD.