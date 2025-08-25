augusztus 25., hétfő

Mentő is érkezett

1 órája

Árokba csúszott egy autó a 7-es főúton, forgalmi akadályra kell számítani

Címkék#KATVÉD#Lepsény#gépkocsi

Árokba csúszott egy személyautó a 7-es főúton, Lepsény közelében, a 91-es kilométerszelvénynél.

Zaol.hu
Forgalmi akadályra kell számítani a 7-esen

Forrás: zaol.hu

A gépkocsi a tetejére borult, a járművet a polgárdi önkormányzati tűzoltók áramtalanítottak. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakaszon forgalmi akadályra lehet számítani, írja a KATVÉD.

 

