1 órája
Mentők vitték el a vasúton oszlopra mászó férfit
Áramütést szenvedett az a férfi, aki a 112press információja alapján felmászott egy oszlopra nemrég Szombathelyen, vasúti területen.
Áramütést szenvedett a férfi
Fotó: Illusztráció: VG/Kallus György
A portál tudósítása szerint augusztus elsején, hajnali egykor mászott fel a középkorú férfi Szombathelyen a vasút területén lévő oszlopra, nem tudni, hogy miért. Forrásaik alapján nagy csattanás követett egy felvillanást, és egy férfi feküdt a földön a vasúti műhely sarkánál, egy oszlop tövében. Áramütés érte, az égési sérülésekkel megtalált sérülthöz mentőt hívtak. A 112press azt is megírta, hogy mit nyilatkozott a rendőrség és milyen tájékoztatást adtak a mentők a szombathelyi esetről.