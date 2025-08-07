augusztus 7., csütörtök

Áramütés

22 perce

Mentők vitték el a vasúton oszlopra mászó férfit

Címkék#szombathely#áramütés#vasút

Áramütést szenvedett az a férfi, aki a 112press információja alapján felmászott egy oszlopra nemrég Szombathelyen, vasúti területen.

Szabó Judit
Mentők vitték el a vasúton oszlopra mászó férfit

Áramütést szenvedett a férfi

Fotó: Illusztráció: VG/Kallus György

A portál tudósítása szerint augusztus elsején, hajnali egykor mászott fel a középkorú férfi Szombathelyen a vasút területén lévő oszlopra, nem tudni, hogy miért. Forrásaik alapján nagy csattanás követett egy felvillanást, és egy férfi feküdt a földön a vasúti műhely sarkánál, egy oszlop tövében. Áramütés érte, az égési sérülésekkel megtalált sérülthöz mentőt hívtak. A 112press azt is megírta, hogy mit nyilatkozott a rendőrség és milyen tájékoztatást adtak a mentők a szombathelyi esetről.

 

