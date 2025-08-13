1 órája
Állatkínzás Zalában: csak műtéttel lehetett kiszedni a láncot a kutya nyakából (sokkoló fotó)
A Zala Vármegyei Főügyészség állatkínzás miatti büntető eljárásról adott tájékoztatást szerdai közleményében. A 45 éves nagykanizsai férfi tavaly óta egy amstaff jellegű kutyát tartott láncon lakóházának udvarán, azonban az állatot nem etette és itatta megfelelően.
Mivel a kutyát folyamatosan a 3 méter hosszú, fémből készült lánccal megkötve tartotta, a lánc szemei belenőttek az állat nyakán a bőrbe.
A láncot az állatorvos csak sebészi beavatkozással tudta eltávolítani a kutya bőréből. A vádlott bánásmódja az állatnak különös szenvedést okozott.
A férfivel szemben a Nagykanizsai Járási Ügyészség állatkínzás bűntette miatt emelt vádat, ismertette dr. Németh Eszter, a főügyészség helyettes sajtószóvivője.
