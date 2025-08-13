augusztus 13., szerda

Nem gondozta, szoros láncon tartotta

1 órája

Állatkínzás Zalában: csak műtéttel lehetett kiszedni a láncot a kutya nyakából (sokkoló fotó)

Címkék#Dr Németh Eszter#amstaff#állatkínzás#Nagykanizsai Járási Ügyészség

A Zala Vármegyei Főügyészség állatkínzás miatti büntető eljárásról adott tájékoztatást szerdai közleményében. A 45 éves nagykanizsai férfi tavaly óta egy amstaff jellegű kutyát tartott láncon lakóházának udvarán, azonban az állatot nem etette és itatta megfelelően.

Antal Lívia

Mivel a kutyát folyamatosan a 3 méter hosszú, fémből készült lánccal megkötve tartotta, a lánc szemei belenőttek az állat nyakán a bőrbe. 

állatkínzás
Műtéttel kellett eltávolítani a kutya nyakába belenőtt láncot. A nagykanizsai vádlott állatkínzásért felel.
Forrás: Zala Vármegyei Főügyészség

A láncot az állatorvos csak sebészi beavatkozással tudta eltávolítani a kutya bőréből. A vádlott bánásmódja az állatnak különös szenvedést okozott. 

A vádlott nem csak láncon tartotta kutyáját, de nem is etette, itatta megfelelően.
Forrás: Zala Vármegyei Főügyészség

A férfivel szemben a Nagykanizsai Járási Ügyészség állatkínzás bűntette miatt emelt vádat, ismertette dr. Németh Eszter, a főügyészség helyettes sajtószóvivője.

 

 

